Naslovne strane za četvrtak, 25. decembar 2025. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim stranama za četvrtak, 25. decembar 2025, piše o suženju optužnice za pad novosadske nadstrešnice, toku pregovora za primirje u Ukrajini, infrastrukturnim radovima u Srbiji, drugim društvenim i ekonomskim temama.

ALO – „Vučić: Kada smo ujedinjeni, možemo sve“, list prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića povodom otvaranja autoputa od Vrnjačke Banje do Vrbe.

BLIC – Nakon nepotvrđivanja optužnice protiv više funkcionera pred Višim sudom u Novom Sadu: „Obustavljeni postupci protiv Vesića, Dimoski i Tanasković“. Predsednik države predstavio svoje viđenje spoljnopolitičke strategije u: „Tri cilja Srbije“. O ključnim tačkama sporazuma koje je predsednik Ukrajine Zelenski već prihvatio: „Mir u 20 tačaka“.

VEČERNJE NOVOSTI – Sa otvaranja poslednje deonice Moravskog koridora: „Srbija može sve kada smo ujedinjeni“. „Na vreme otkrili SMA kod 20 beba“, o domaćim uspesima u primeni neonatalnog skrininga. Razgovor sa ljudima koji tvrde da su žrtve osiromašenog uranijuma iz vremena bombardovanja: „Bolni pečat agresora na policajcima“.

DANAS – Nakon hapšenje novinara KTV Zrenjanin, „Dikić uhapšen zbog sumnje da je ‘pretio Vučiću streljanjem'“. Profesor Radivoje Jovović posle istupanja iz Pokreta slobodnih građana tvrdi: „Nisam na studentskoj listi, niti ću biti“. Odredba o ograničenju cene udžbenika nestala iz finalne verzije zakona, pa list piše da je „država pogazila obećanje o cenama knjiga“.

NOVA – „Naprednjaci popularnost partnera vide kao izdaju“, o unutrašnjoj dinamici vladajuće koalicije. Borko Stefanović u intervjuu navodi da „Vučić i njegova vlast se 13 godina ponašaju kao pijani kockari“. Detaljna analiza sudske odluke o obustavljanju postupka protiv funkcionera za pad nadstrešnice.

KURIR – „Ceo Moravski koridor biće završen do septembra 2026“, list prenosi Vučićevu izjavu. „Amerikanci produžili rok za pregovore o prodaji NIS do 24. marta“.

INFORMER – „Zagorka hoće da preuzme državu, planira da se kandiduje za predsednika Srbije“, piše list o vrhovnoj tužiteljki Zagorki Dolovac.

POLITIKA – „Vašington i Brisel u digitalnom klinču“, povodom proglašenja više evropskih zvaničnika za nepoželjne na tlu SAD jer su se zalagali za moderaciju na velikim digitalnim platformama. „Srbija je spremila odgovor na priznanja Kosova“, tvrdi predsednik države Aleksandar Vučić. List izveštava i o „problemima u međunarodnom transportu zbog evidencije na granicama EU“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com