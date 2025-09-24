Naslovne strane za četvrtak, 25. septembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama beogradskih izdanja za četvrtak, 25. septembar 2025. godine, pišu o govoru predsednika Srbije Aleksandra Vučića na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija (UN) u Njujorku, o sukobu poslanika na konstitutivnoj sednici Skupštine Grada Zaječara i drugim temama.

BLIC – „Nudimo da Beograd bude mesto gde će se pregovarati o miru“ o govoru Vučića u UN. List piše i o govoru predsednika SAD Donalda Trampa u UN.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše o govoru Vučića u UN i njegovom sastanku s državnim sekretarom SAD Markom Rubiom o molbi za odlaganje sankcija naftnoj kompaniji „NIS“. List piše i o kaznama za trgovce koji su prekršili uredbu države o kontroli cena.

DANAS – „Studentska lista koči režimsku mašineriju“, piše list. „Poskupljenja hrane pojela rast penzija“. „Moja smena nije politička“- rekao bivši direktor Beogradske arene Goran Grbović u intervjuu.

NOVA – „Tužilac opet ispituje Gorana Vasića zbog afere ‘Generalštab’ „, piše list o direktoru Republičkog zavoda za zaštitu spomenika. List piše i o sukobu poslanika vlasti i opozicije na konstitutivnoj sednici Skupštine Grada Zaječara održanoj suprotno odluci Suda.

POLITIKA – „Tokom prošle godine podneto 219 zahteva za azil u našoj zemlji“, premolsi list. „Kompanije ‘Delez’ i ‘Veropulos’ kažnjeni sa 25,5 miliona dinara zbog nepoštovanja uredbe“ o ograničenju marže. „Republika Srpska ide i na izbore i na referendum“, piše list.

(Beta)

