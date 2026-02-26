Naslovne strane za četvrtak, 26. februar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za četvrtak, 26. februar 2026. pišu o blokadama puteva koje organizuju poljoprivrednici, hapšenju dve osobe zbog sumnje da su planirale atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, govoru američkog predsednika Donalda Trampa u Kongresu i drugim temama.

ALO – „Uvodi se E-karton, kartoteke odlaze u istoriju“, piše list. „Prvi put prosečna plata iznad 1.000 evra“. List piše i o hapšenju dve osobe zbog sumnje da su planirale atentat na Vučića.

BLIC – List piše da je govor američkog predsednika Trampa u Kongresu trajao rekordnih 107 minuta i da je tokom obraćanja ponovo pominjao „mirenje“ Srba i Albanaca. „Kazna za prebrzu vožnju stiže na mejl“ o novom sistemu laserskih radara u Srbiji.

VEČERNJE NOVOSTI – Stručnjaci za bezbednost tvrde da su u pripreme atentata na Vučića bile umešane strane službe. „Terapija za devet obolelih od retke bolesti VHL“ o leku koji stiže u Srbiju.

DANAS – „Suspenzijama kolega do pomoćnice ministra za srednje obrazovanje“ o novoj funkciji bivše direktorke Pete beogradske gimnazije Danke Nešović. List piše pritiscima koje poljoprivrednici trpe zbog blokada puteva „Pozivi na ‘razgovor’ kao zastrašivanje“.

INFORMER – „Ovo je zlatno doba SAD“, preneo je list obraćanje Trampa u Kongresu. „Srbiji su dosta dve nuklearke“, piše list o proceni ruskih stručnjaka. List piše i o hapšenju svojice bivših pripadnika zbog sumnje da su planirali atentat na Vučića.

KURIR – „Prosečna zarada u Srbiji u decembru 124.089 dinara“, piše list. List piše i o novim radarima koji će detektovati devet saobraćajnih prekršaja, sa 99 lokacija u Srbiji.

NOVA – „Stefanovićevi kandidati uspeli da uđu u VST“ o ponovljenim izborima za novi saziv Visokog saveta tužilaštva. „Kraj dijaloga sa ministrom“ o blokadama poljoprivrednika koji su nezadovoljni otkupnom cenom mleka i drugim merama države. List piše o izboru srpskog predstavnika za muzičko takmičenje Pesma Evrovizije.

POLITIKA – „Tržište pod kontrolom i posle uredbe o maržama“, piše list. Predsednik Srbije nakon razgovora sa specijalnim izaslanikom za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom kazao „Opstanak našeg naroda na KiM ugrožen posle 15. marta“.

SRPSKI TELEGRAF – „Amerika i Srbija okreću novi list“. List piše i o lošim uslovima u porodilištu na privatnoj klinici „Bel medik“.

(Beta)

