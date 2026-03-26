Naslovne strane za četvrtak, 26. mart 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za četvrtak, 26. mart 2026. pišu o zahtevima Irana i Amerike za mir na Bliskom istoku, predstojećim lokalnim izborima u Srbiji i drugim temama.

ALO – O ratu na Bliskom istoku list piše u tekstu „Iran odjavio Trampa“. O izgradnji brze saobraćajnice Požega-Užice „Od Beograda do Užica za sat i po“.

BLIC – „Nuklearno oružje Irana i kontrola Ormuskog zaliva ključne tačke“, piše list o zahtevima Amerike za mir na Bliskom istoku. „Nastavljaju se pregovori oko NIS-a, novi rok, nova uredba“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Tramp skupo plaća svoju ratnu igru sa Iranom“, piše list. List piše o nastavku suđenja za masovno ubistvo u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu.

DANAS – „Tenzije kao pred republičke izbore“, piše list o atmosferi pred lokalne izbore koji će se u nedelju, 29. marta održati u 10 mesta. „Vlastima odgovara da nema kontrole nacionalnih TV“, piše list o zamrznutom procesu za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

INFORMER – O suđenju u slučaju „Ribnikar“ list piše u tekstu „Šokantno svedočenje Koste K“. O ratu u Iranu u tekstu „Tramp objavio pobedu“.

KURIR – O suđenju u slučaju „Ribnikar“ list piše u tekstu „Ubica iz Ribnikara sad štiti roditelje“. List piše i o devojčici Danki Ilić koja je nestala pre dve godine u tekstu „Gde je Danka“.

NOVA – „66 odsto aktivnosti ministara van Beograda, od raspisivanja izbora do 19. marta, bilo je usmereno na mesta gde se izbori održavaju“. „U Hrvatskoj sve veće gužve i sve više cene dizela“, piše list. „Korisnicima ugrožena i privatnost“, piše list o hakerskom napadu na kompaniju „Telekom Srbija“.

POLITIKA – „Pet uslova Teherana za pregovore s Trampom“, piše list o pregovorima za mir na Bliskom istoku. List piše i o nastavku suđenja maloletniku koji je počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu. „Demografski efekti pandemije korone šest godina kasnije“. „Danska premijerka podnela ostavku“, o dešavanjima u toj zemlji posle izbora.

SRPSKI TELEGRAF – O ratu na Bliskom istoku i vojnim intervencijama Sjedinjenih Američkih Država list piše u tekstu „Svet žanje seme zla koje je posejao 1999. godine“. List piše i o glumici Renati Ulmanski koja je u 97. godini života primila plaketu Radio Beograda „Vitomir Bogić“ za izuzetan doprinos radiofoniji.

(Beta)

