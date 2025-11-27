Naslovne strane za četvrtak, 27. novembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za četvrtak, 27. novembar 2025. pišu o incidentima ispred Skupštine Srbije između opozicionih poslanika i pristalica vlasti koje borave u šatorskom naselju, o produžavanju licence za rad Rafinerije NIS-a pod američkim sankcijama i ostalim temama.

ALO – O incidentima ispred Skupštine, list piše da ih je izazvala opozicija i da ih je predvodio funkcioner Pokreta slobodnih građana. „MOL će dva i po puta povećati izvoz nafte u Srbiju“, izjavio mađarski ministar Peter Sijarto.

BLIC – „Pet mogućih problema ako sankcije za NIS potraju“. „Potvrđeno: Rusi pisali ‘Trampov’ mirovni plan“. „Željko Obradović ponudio ostavku“, piše list o treneru košarkaškog kluba „Partizan“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Hrvati tvrde: Amerika daje licencu NIS“, piše list o mogućem produžetku licence za rad NIS-a pod američkim sankcijama. „Dvoje poginulih kod Čačka“.

DANAS – „U šatorsko naselje ispred Skupštine Srbije ne mogu da uđu ni narodni poslanici ni tužiteljka da izvrši uviđaj“. „Predsednik Srbije priznao da je zemlja u teškoj poziciji zbog ‘ruskih prijatelja'“, piše list. „Predmeti u TOK mogli bi da sruše režim“. List piše i o tome kako radnici NIS-a i Rafinerije u Pančevu vide posledice američkih sankcija.

INFORMER – List piše da je opozicija izazvala jučerašnje incidente ispred Skupštine. „Željko podneo ostavku“, o čuvenom treneru Željku Obradoviću.

KURIR – List piše da je opozicija došla naoružana ispred Skupštine, kao i da je funkcioner PSG-a udario jednu devojku. „Vučić: U kraju Živojina Mišića ne možete da budete protiv Srbije“, list prenosi poruku predsednika Srbije s predizbornog skupa liste „Aleksandar Vučić-Najbolje za Mionicu“.

NOVA – „Poslanike opozicije batinaši polivali, gađali i udarali“, piše list o incidentima ispred Skupštine Srbije. „Željko Obradović ponudio ostavku“. „Vučić nakon uvođenja sankcija NIS ostaje bez uporišta u svetu“, piše list.

POLITIKA – „Kako je nastao Tampov mirovni plan za Ukrajinu“. „Po kojoj ceni bi LNG iz SAD morao da zameni ruski gas“, piše list. O promenama u grčkoj armiji u tekstu pod naslovom „Dobrovoljna vojna služba za žene“. List piše i o incidentima između poslanika opozicije i pristalica vlsti koje borave u šatorskom naselju ispred Skupštine Srbije.

SRPSKI TELEGRAF – „Neviđeno nasilje pred Skupštinom“, list piše da je opozicija izazvala incidente. „Opozicija nema šanse u zavičaju Vojvode Mišića“, list prenosi Vučićevu izjavu na skupu liste „Aleksandar Vučić – najbolje za Mionicu“ pred lokalne izbore u toj opštini.

(Beta)

