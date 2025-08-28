Naslovne strane za četvrtak, 28. avgust 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za četvrtak, 28. avgust 2025, pišu o mogućnosti dijaloga između studenta u blokadi i vlasti, atmosferi na Kosovu nakon što su prekrečeni murali sa srpskim simbolima u Severnoj Mitrovici, o situaciji u pojasu Gaze i drugim temama.

ALO – „Kraj rata ili nove sankcije“, piše list o ratu u Ukrajini. List piše i o protestima pristalica Srpske napredne stranke koji se protive blokadama.

BLIC – „Ni dijaloga, ni izbora“, o mogućnosti da se studenti u blokadi i predstavnici vlasti dogovore. List piše o početku Evropskog prvenstva u košarci i meču Srbije i Estonije.

VEČERNJE NOVOSTI – „Cene rastu, a komisija mudruje“, o izostanku epiloga postupka koji je vođen protiv četiri velika trgovinska lanca. List piše o zaoštravanju odnosa Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji.

DANAS – List piše da je predsednik Srbije odustao od promena Ustava koje je ranije najavljivao: „Vučić bi sada da se seli u Nemanjinu“. „Dekan zamenio brave i zaključao se“, o situaciji na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

KURIR – „Vlada ostaje posvećena dijalogu“, list prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića u otvorenom pismu upućenom časopisu „Fajnenšel tajms“. „Ima dosta slobodnih mesta na budžetu“. „Od danas do 30. avgusta, tri dana rokenrola i besplatnog piva na Bir festu“, piše list.

NOVA – „Državljanstvo Srbije dobijali ratni profiteri, špijuni…“ o posebnim odlukama vlade kojima je srpsko državljanstvo dodeljeno državljanima Rusije. „Još 500 miliona dinara za preslaganje kocaka“, o radovima na Trgu republike u Beogradu.

POLITIKA – „Kurti u Mitrovici otvorio ‘most terora’ preko Ibra“, piše list. „Izveštači iz Gaze pišu testamente“, o međunarodnoj osudi nakon pogibije pet novinara prilikom napada Izraela u južnom delu Gaze.

SRPSKI TELEGRAF – „Večeras počinje beogradski Bir fest“, piše list. List piše i o suđenju roditeljima i dečaku K.K. koji se tereti da je 3. maja 2023. u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu ubio devet vršnjaka i čuvara te škole.

