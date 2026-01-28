Naslovne strane za četvrtak, 29. januar 2026. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim stranama za četvrtak, 29. januar 2026. godine, piše o usvajanju „Mrdićevih zakona“, američkoj flotili koja putuje ka Iranu, sve glasnijim licitiranjima o rekonstrukciji vlade Srbije, snabdevanju strujom.

BLIC – Premijer Macut ministrima poručio: „Došlo je vreme da se polože računi“. O količini antidepresiva koji se troše u zemlji tekst „Zašto je Niš na sedativima“. Spekulacije o pozadini serije hapšenja visokih funkcionera u Kini u: „Sijeva čistka kao priprema za invaziju na Tajvan“.

VEČERNJE NOVOSTI – Operatori energetskih preduzeća nakon problema sa snabdevanjem najavljuju „Vanredne kontrole na mreži“. „Ruski udar, sprema se opkoljavanje Zaporožja“, o stanju na ukrajinskom frontu. Uoči meča sa Seltom „Zvezda nišani Top 8“.

DANAS – Da li je govor profesora Đokića najava kandidature za premijera istražuje se u: „Da li će rektor ‘na crtu’ Vučiću“. „Bez nade u pozitivan ishod“, povodom saznanja da Ustavni sud radi na dve žalbe protiv pomilovanja simpatizera SNS koji su napali studente. O dodeli priznanja osporavanoj v.d. drektorki Pete beogradske „‘Svetosavski šamar’ srpskom obrazovanju“.

NOVA – Nakon usvajanja kompleta pravosudnih zakona list tvrdi da „Režim vezuje ruke tužilaštvu“. „Svedok ubistva Miše Ognjanovića ubijen pre saslušanja“, sa poslednjeg ročišta i optužbama iz JTOK. „Kampanja: Studenti protiv osionih vlasti“, nakon najave akademaca u blokadi da će naredni veliki skup organizovati u Valjevu.

POLITIKA – Dodik nakon sastanka sa izraelskim premijerom Netanjahuom kaže „Imamo iste neprijatelje“. Politika tvrdi da je rezultat drugog Trampovog mandata „Evropski zaokret od Vašingtona ka Istoku“. Analiza „Zašto je naša zemlja od izvoznika postala uvoznik struje“.

(Beta)

