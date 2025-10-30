Naslovne strane za četvrtak, 30. oktobar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za četvrtak, 30. oktobar 2025, pišu o saobraćajnom udesu u kom je poginuo džudista „Partizana“, ukidanju američkih sankcija političarima iz Republike Srpske, pripremama za komemorativni skup u Novom Sadu i drugim temama.

ALO- List piše o protestima: „Blokaderi i Torcida udruženi protiv Srbije“.

BLIC – „Kombi pun dece sleteo sa auto-puta“, o nesreći kod Novog Sada u kojoj je maloletni džudista stradao. „Svi putevi na Kosovu vode ka izborima“, o neuspelom pokušaju tehničkog premijera Aljbina Kurtija da ponovo formira vladu.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše da se prevrnulo vozilo u kom je bilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina koji su članovi džudo kluba „Partizan“ iz Beograda. List prenosi izjavu Milorada Dodika „Srpska nikad neće pasti“.

DANAS – „Naprednjaci spremaju lažnu studentsku listu“, piše list. „Službe pretvorene u politički alat Vučićevog režima“, o aktivnostima bezbednosnih službi.

INFORMER – Pod oznakom „sumanuto“, list piše o tužiocu koji se „odmetnuo“ i „pravi se blesav“ – „Nenadić želi da sakrije teroristički napad“. Povoljni stambeni krediti „Država daje mladima za stanove još 200 miliona“.

KURIR- O najnovijem Ipsosovom istraživanju, list piše: „Vučić pregazio opoziciju“.

NOVA – „Idemo peške do Novog Sada makar ostali bez nogu“, o novopazarskim studentima koji su zadobili povrede tokom višednevnog pešačenja. „Dodiku ukinute sankcije“, o odluci Ministarstva finansija SAD.

POLITIKA – List piše o Vučićevoj poseti Uzbekistanu. „SAD ukinule sankcije zvaničnicima Republike Srpske“, o odluci američke administracije koja se odnosi i na Milorada Dodika. „Stradao mladi džudista, povređeno sedmoro dece“, o saobraćajnoj nezgodi na auto-putu Beograd – Novi Sad.

SRPSKI TELEGRAF – „Putinu nož u leđa“, list piše da je Indija „legla na Trampovu rudu“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com