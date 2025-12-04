Naslovne strane za četvrtak, 4. decembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za četvrtak, 4. decembar pišu o američkim sankcijama Naftnoj infustriji Srbije (NIS), novom budžetu za narednu godinu, najavljenom saslušanju ministra kulture Nikole Selakovića u vezi sa zloupotrebama službenog položaje, koje su prethodile odluci Vlade da sa kompleksa Generalštaba skine status kulturnog dobra.

ALO – „Putin: Spreman sam ako napadnu“, list prenosi izjavu predsednika Rusije o navodima da će Evropa započeti rat, zato što je predložila zamrzavanje ruskih sredstava za pomoć Ukrajini.

BLIC – „Prestanak rada pogona u Pančevu“ o zatvaranju rafinerije NIS i posledicama koje to ima po stanovništvo. List piše o privođenju bivše potpredsednice Evropske komisije zbog sumnje da je učestvovala u korupciji „Brisel u panici zbog privođenja Mogerini“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Bez Ruskog gasa možemo ove zime, a šta posle“ o neizvesnosti u vezi sa načinom na koji će se Srbija snabdevati energentima.

DANAS – List prenosi izjavu opozicione političarke Marinike Tepić koja tvrdi da ima dokaze o umešanosti sedam ministara u nezakonito oduzimanje statusa kulturnog dobra zgradi Generalštaba. „Putin ne želi ni Ukrajinu ni Evropu za pregovaračkim stolom“ o pregovorimama u vezi sa okončanjem sukoba Rusije i Ukrajine.

INFORMER – „Oteto tužilaštvo: Maltretiraju Selakovića da naude Vučiću i Srbiji“ list piše o ministru kulture Nikoli Selakoviću koji je bio pozvan na saslušanje kao osumnjičeni u rušenju Generalštaba.

KURIR – „Dve opcije za NIS: Šta je bolje za Srbiju, stečaj ili državni upravnik“, list piše o pregovorima za NIS.

NOVA – List piše da je usvojen budžet za narednu godinu koja će biti „sudbonosna za naprednjake“ i da je jasno da se vlast sprema za vanredne izbore. „Vučić zbog Rusa dovodi u rizik skoro 13.000 zaposlenih“ o problemima sa kojima se suočavaju radnici NIS.

POLITIKA – Novine pišu o skupštinskoj raspravi i usvajanju budžeta za narednu godinu. Na naslovnoj strani je i izjava ministra kulture Selakovića koji se nije pojavio na saslušanju u tužilaštvu „Dolazim da raskrinkam laži tužilačke bande“.

SRPSKI TELEGRAF – List tvrdi da je vođena hajka protiv ministra Selakovića, a da je to istovremeno i hajka protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

