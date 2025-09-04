Naslovne strane za četvrtak, 4. septembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi, na naslovim stranama izdanja od četvrtka, 4. septembra 2025. pišu o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini i o vojnoj paradi kineske armije.

ALO – „U Pekingu održana vojna parada povodom 80 godina od pobede“, piše list. List piše o kontroli cena odlukom države o smanjenju marži.

BLIC – O boravku Vučića u Kini u tekstu pod naslovom: „Rizici i koristi od posete Kini – Evropa ćuti, Tramp gunđa“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Kinezi će u Boru zaposliti od 1.000 do 2.000 ljudi“, kazao je Vučić. List piše o peticiji 230 profesora u Novom Sadu, u testu pod naslovom: „Filozofski ne sme da bude baza politike“.

DANAS – „Studentsku listu svesno izbacili iz istraživanja“, piše list o jednoj od provera javnog mnjenja. „Torturu i odmazdu od vlasti trpi svaki član naprednjaka“, piše list o vaspitačicama koje su, kako navodi, izgubile posao jer su odbile da idu na mitinge.

KURIR – „Na jeftinim kreditima građani će uštedeti 40 milijardi dinara za pet godina“, piše list o merama države. List piše i da će Vučić posetu Kini završiti sastankom sa predsednikom Kine Si Đinpingom.

NOVA – „Vučić se sveti Novom Pazaru“, piše list. „Nova dekanka Medicinskog fakulteta podržava studente“, piše list o dekanki Medicinskog fakulteta u Beogradu.

POLITIKA – „Kina pokazala snagu svoje armije“, o vojnoj paradi i poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini. „Marže ukinule akcije u radnjama“, piše list.

(Beta)

