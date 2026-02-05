Naslovne strane za četvrtak, 5. februar 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za četvrtak, 5. februar 2026. pišu o početku suđenja za osumnjičene u slučaju "Generalštab", među kojima je i ministar kulture Nikola Selaković, odlaganju evropskog sistema na državnim granicama do septembra i ostalim temama.

ALO – „Ameri spremaju scenario kao u Venecueli“, piše list o navodnim planovima SAD za Kubu. „Kreće isplata 5,1 odsto većih plata“, o uvećanju plata u javnom sektoru.

BLIC – „Selaković odbio da se pozove na imunitet“, piše list o suđenju ministru kulture Nikoli Selakoviću u slučaju „Generalštab“. „Nova cena hleba, nova briga“, piše list o isteku uredbe o maržama i mogućem poskupljenju. List piše i o povratku obaveznog služenja vojnog roka.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše o suđenju u slučaju „Generalštab“ u Beogradu. „Prijave kvadrata do nedelje u ponoć“, o produženom roku za podnošenje prijava za evidentiranje bespravno izgrađenih objekata na osnovu novog zakona. ;

DANAS – „Selakovića od suđenja spasava ili Vlada ili Vučić“, piše list o suđenju u slučaju „Generalštab“. „Ispitati poslovanje Telekoma ubog kupovine medija“, piše list o zahtevu Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) Državnoj revizorskoj instituciji.

INFORMER – List prenosi odbranu ministra Selakovića sa suđenja za Generalštab „Nisam kriv, ne treba mi imunitet“. „Legalizacija nekretnina već u martu“, piše list.

KURIR – O vojnom savezu Hrvatske, Albanije i Kosova, list piše pod naslovom „Trojni pakt, ujedinjeni u mržnji prema Srbiji“. „Rok za legalizaciju objekata ističe 8. februara u ponoć“, navodi list.

NOVA – „Počelo suđenje ministru kulture i drugim osumnjičenima u slučaju ‘Generalštab'“. „Nestalo više od 6.000 pacijenata sa lista za operacije kuka i kolena“, piše list.

POLITIKA -„Optuženi u slučaju ‘Generalštab’ negirali krivicu“. „Odlaže se puna primena sistema EES do septembra“, piše list o odlaganju primene sistema na granicama za ulazak u zemlje Evropske unije.

SRPSKI TELEGRAF – „Hrvatska operacija Janaf u Srbiji“, o navodnim planovima za sabotiranje izgradnje naftovoda iz Srbije prema Mađarskoj. „Nenadić pokušao da ponizi ministra“, piše list o suđenju u slučaju Generalštab.

