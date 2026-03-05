Naslovne strane za četvrtak, 5. mart, 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od četvrtka, 5. marta 2026, pišu o ratu na Bliskom istoku i evakuaciji državljana Srbije, o potencijalnom predsedničkom kandidatu vlasti u Srbiji a bave se i položajem domaćih specijalnih jedinica policije, posle kadrovskih promena.

ALO – O sukobu na Bliskom istoku list piše u tekstu „Iran počeo akciju Spržena zemlja“. O evakuaciji građana Srbije sa Bliskog istoka u tekstu „Hvala, Srbijo“.

BLIC – „Vučević, Brnabić, Dačić, Macut ili neko peti“, piše list o tome koga vlast sprema za predsedničku trku. „Sjenica žali za majkom (44) i ćerkom (12)“, o saobračajnoj nesreći u tom mestu.

VEČERNJE NOVOSTI – „Ribarstvo nam diše na škrge“, piše list. List piše da je preminuo Aleksandar Boričić, u tekstu pod naslovom: „Otišao velikan odbojke“.

DANAS – List piše da je Tužilaštvo za organizovanu kriminal za sada saslušalo jednog svedoka u u vezi navoda na sednici VST o pritiscima BIA na tužioce, u tekstu pod naslovom: „Treba saslušati Orlića“. List piše da srpska kancelarija Evrodžasta u Hagu prekida rad zbog neizbora tužioca za vezu, u tekstu pod naslovom: „Ugrožene istrage protiv „visokih meta“.

INFORMER – O odnosu evropskih zemalja prema američko-izraelskom ratu u Iranu list piše u tekstu „Evropa protiv Trampa“. O izjavi portparolke ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharaove list piše u tekstu „Srbija na meti Hrvata i Albanaca“.

KURIR – O planu SAD za kopnenu ofanzivu u Iranu list piše u tekstu „CIA naoružava Kurde da razbije Iran“. „Očekujem pozitivan ishod pregovora o NIS-u“, kaže direktor MOL Srbija Milenko Janković.

NOVA – „Elitne specijalne jedinice vlast pretvorila u pozornike“, piše list. List piše da je preminuo Aleksandar Boričić, u tekstu pod naslovom: „Legenda svetske odbojke“.

POLITIKA – „Da li Tramp u Iranu igra ruski rulet“, piše list o oružanom sukobu na Bliskom istoku. „Naša zemlja prva u regionu počela evakuaciju s Bliskog istoka“, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – O ratu na Bliskom istoku list piše u tekstu „Izraelci sklonili avion sudnjeg dana“. List piše i da je preminuo Aleksandar Boričić u tekstu „Odlazak legende odbojke“.

