Naslovne strane za četvrtak, 6. novembar, 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za četvrtak, 6. novembar 2025, pišu o skupovima pristalica vlasti i onih koji podržavaju Dijanu Hrka ispred Skupštine Srbije, izveštaju Evropske komisije o Srbiji, požaru u Domu penzionera u Tuzli gde je stradalo najmanje 12 osoba i ostalim temama.

ALO – List piše da je u centru Beograda priređen veličanstven doček Srbima sa Kosova, u tekstu pod naslovom: „Vi ste naši heroji". „Rak prostate ubija muškarce koji se plaše lekara", piše list.

BLIC – „Šta izveštaj Evropske komisije govori o evrointegracijama Srbije“. „Stradalo 12, povređeno 34, četvoro kritično“, piše list o požaru koji je izbio u Domu penzionera u Tuzli. „Novi gradonačelnik Njujorka Trampova noćna mora“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Jedna je Srbija, nikada više brat na brata“, piše list o dočeku pristalica vlasti sa Kosova i Metohije u Beogradu koji pešače do Novog Sada. „Njujork vodi noćna mora milionera“, piše list o novom gradonačelniku tog grada. List piše i o izveštaju Evropske unije o napretku zemalja kandidata za članstvo.

DANAS – „Studenti i građani iz mnogih gradova juče putovali u Beograd da podrže majku koja štrajkuje glađu nezadovoljna radom državnih organa, istovremeno naprednjaci krenuli u Ćacilend“. „Švedska odlučila da obustavi podršku delu državnih institucija u Srbiji“.

INFORMER – „Normalna Srbija mora da pobedi, neće biti revolucije“, piše list prenoseći stavove predsednika Srbije Aleksandra Vučića o sinoćnom skupu njegovih pristalica u Beogradu.

KURIR – „Miša Bačulov ponovo uhapšen, za novo krivična dela“, piše list. List piše da opozicija stalno traži izbore a Boga moli da ih ne bude, u tekstu pod naslovom: „Loš alibi“.

NOVA – „Sinoć u Beogradu dva protesta, jedan Vučićevih pristalica i drugih građana koji podržavaju Dijanu Hrka“. „U požaru nastradalo najmanje 12 štićenika“, piše list o požaru u Domu penzionera u Tuzli.

POLITIKA – „Veliki doček Srba sa KiM u Beogradu“. List piše list o tragediji u domu penzionera u Tuzli. „Od 1. januara dva nova poreska zakona“, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – List piše da je u centru Beograda priređen veličanstven doček Srbima sa Kosova, u tekstu pod naslovom: „Sloga biće poraz vragu“.

