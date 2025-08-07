Naslovne strane za četvrtak, 7. avgust 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za četvrtak najviše pišu o situaciji u Republici Srpskoj pošto je Centralna izborna komisija u Sarajevu oduzela mandat predsedniku RS Miloradu Dodiku.

ALO – Dodik kaže „Poslušaću samo volju naroda“. Ministar pravde najavio „Osvetnička pornografija postaje krivično delo“.

BLIC – Pod naslovom „Dve opcije za rešenje krize u BiH“ o oduzimanju mandata predsedniku RS. „Glišić i dalje u teškom stanju“, o zdravstvenom stanju ministra za kapitalne investicije Darka Glišića posle moždanog udara.

VEČERNJE NOVOSTI – „Odlučiće narod a ne Šmit i Sarajevo“, o najavi predsednika RS da će raspisati referendum o ostanku na toj funkciji. O godišnjici hrvatskog raketiranja srpskih izbeglica iz Republike Srpske Krajine na Petrovačkoj cesti pod naslovom „Nema pravde, samo bol“.

DANAS – Pod naslovom „Mladi ne žele jakog lidera a ni vođu“ o rezultatima istraživanja stavova mladih u Srbiji.

INFORMER – O oduzimanju mandata predsedniku RS „Dodik: BiH više nećemo da trpimo“.

POLITIKA – O rezultatima rada MUP-a u prethodnih godinu dana u tekstu „Manje kriminalnih dela nego u istom periodu 2024. godine“.

NOVA – U tekstu „Studenti očekuju da ih podrže milioni građana“ list piše o najavi novih protesta na jesen.

SRPSKI TELEGRAF – Izbegnuta katastrofa „Otac i sin hteli da potruju pola Srbije“. O oduzumanju mandata Dodiku „Počeo završni udar na Republiku Srpsku“.

