Naslovne strane za četvrtak, 9. oktobar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama za četvrtak, 9. oktobar 2025. pišu o sankcijama Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Naftnoj industriji Srbije (NIS), turskim dronovima na Kosovu i zasedanju Skupštine Srbije.

ALO – List prenosi izjavu ministra finansije Siniše Malog „Laž je da se EXPO ne gradi po standardima“. „Srpska lista sprema ubedljiv trijumf na izborima“, o predstojećim lokalnim izborima na Kosovu.

BLIC – „Bez nestašica i rasta cena goriva u prvih šest meseci“, piše list o sankcijama NIS-u. List analizira: „Na izborima najmanje tri opozicione liste? Levica, desnica, studenti“.

DANAS – „Studenti došetali do Nobelove nagrade za mir“, piše list o uspesima studentskog pokreta. „Želim da stavim tačku na ovu Vučićevu farsu“, prenosi list izjavu odbornika u Sskupštini grada Novog Sada Miše Bačulova koga je predsednik Srbije doveo u vezu s prošlogodišnjim smrtonosnim padom nadstrešnice Železničke stanice u tom gradu.

INFORMER – „Vozom od Beograda do Niša za 100 minuta“, list piše o najavi izgradnje brze pruge.

KURIR – List piše da je počeo putnički saobraćaj na novoj brzoj pruzi od Beograda do Subotice. „Stvorio zvezde i ostavio kultne filmove i serije“, preminuo je reditelj Zdravko Šotra.

VEČERNJE NOVOSTI – „Tomahavcima bi Ukrajinci gađali 2.000 meta u Rusiji“, piše list. „Prištini od Turaka čak 1.000 dronova“, o naoružavanju kosovskih snaga.

NOVA – „Dug građanima ili smokvin list vlasti“, piše Nova o zasedanju Skupštine Srbije.

POLITIKA – „Ališa u zemlji čuda“, o poseti britanske poslanice Ališe Kerns Kosovu. „Odlaganje sankcija JANAF-u ne znači isto i za NIS“, tumači list.

SRPSKI TELEGRAF – „Krenuli redovni putnički polasci do Subotice“, o brzoj pruzi od Beograda do Subotice.

(Beta)

