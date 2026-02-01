Naslovne strane za nedelju, 1. februar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za nedelju, 1. februar 2026. pišu o zapleni pet tona marihuane kod Kruševca, izmenama seta pravosudnih zakona, kupovini ruskog gasa i drugim temama.

ALO – „Srbija 2035“, predsednik države Aleksandar Vučić najavio predstavljanje programa. Umrla poznata holivudska glumica Ketrin O’Hara (71).

VEČERNJE NOVOSTI – Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko u intervjuu za list navodi „Imaćete gas po najboljoj ceni i posle marta meseca“. „Mač Obilića ‘sakriven’ u Vojnom muzeju“, navodi list. O saslušanju osumnjičenih u slučaju zaplene pet tona marihuane kod Kruševca, list piše u tekstu „Čuvali drogu, pa zaćutali“.

KURIR – „Dosije Epstin, Poverljivo“, o svetski poznatoj aferi. „Srećnik“, član Kekine bande izbegao atentat na Senjaku.

SRPSKI TELEGRAF – List piše da Berlin i Pariz dele Evropu: „Ovo je nova mapa“. „Srušila se zgrada u centru Beograda“, srećom niko nije stradao.

POLITIKA – Predsednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov za list navodi „Sudstvo se mora zaštiti od politike, ali ne i otrgnuti od Ustava i države“. „Srpska pravoslavna crkva ne prihvata uzurpaciju imovine u BiH“, piše list. „Policajac na pauzi, algoritam na dužnosti“, o novom sistemu kontrole na granicama zemalja Evropske unije (EES).

(Beta)

