Naslovne strane za nedelju, 10. avgust 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za nedelju, 10. avgust 2025. godine, najviše pišu o predstojećem samitu Tramp-Putin, obračunu „škaljarskog“ i „kavačkog“ klana koji se ponovo rasplamsava, reakcijama na karikaturu predsednika Aleksandra Vučića objavljenoj u Danasu, sve glasnijim nagađanjima o datumu vanrednih parlamentarnih izbora i drugim temama.

ALO – Povodom intervjua predsednika Stranke slobode i pravde, „Đilas bi da vlada, preuzima i studente i opoziciju“. List piše – „Blokaderi priznali da mrze srpsku zastavu i crkvu“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Na sto će staviti i razmenu teritoriju“, tvrde svetski mediji uoči pregovora rukovodstva Rusije i Amerike o primirju u Ukrajini. „Dragiša izgubio najvažniju utakmicu“, o fudbaleru koji je preminuo nakon udara munje. Reportaža sa Krfa „Srce zadrhti nad ‘plavom grobnicom'“.

KURIR – „Plaćenik, klinac iz Srbije pucao na ‘škaljarca'“, obračun klanova u Crnoj Gori. Intervju šefa poslaničke grupe SNS Milenka Jovanova, „Blokaderi su stvorili svet u kome je sve lažno“.

SRPSKI TELEGRAF – Obračun klanova u Crnoj Gori, „Zvicer poslao klinca da ubije Kana“. Tumačenje zemljotresa u Rusiji, „Strašna kletva preti Putinu“.

POLITIKA – „Jasne aluzije na smrt Vučića“, o Koraksovoj karikaturi objavljenoj u listu Danas. Intervju sa ambasadorom Japana Akirom Imamurom u Srbiji „Neophodna je reforma SB UN“. Tema nedelje je kulturni život Srba na Kosovu i Metohiju, koja je „Jedini prostor istinske slobode Srba“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com