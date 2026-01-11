Naslovne strane za nedelju, 11. januar 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od nedelje, 11. januara 2026, pišu o problemima sa snegom i ledom u Srbiji a bave se i drugim temama.

ALO – „Stižu novi sneg i žestoki mraz“, najavljuju meteorolozi. List piše da je „početak godine fatalan za brakove“, pod naslovom: „Kad prođu praznici, kreću rastanci“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Vanredno za devet opština“, piše list o problemima sa snegom i ledom u Srbiji. List piše o povlačenju SAD iz institucija UN, u tekstu pod naslovom: „Hag će, ako zatreba da finansira i moćni Soroš“.

KURIR – „Ustanak“, protesti u Iranu. Poslednji pozdrav, sahranjen Stefan, heroj iz Kran-Montane.

SRPSKI TELEGRAF – Nov sistem Vojske Srbije: „Srpska gvozdena pesnica“. List piše da Pahlavi zove na pobunu u Iranu, u tekstu pod naslovom: „Okupirajte gradove, Tramp nas podržava“.

POLITIKA – List piše da je zbog problema sa snegom i ledom vanredna situacija uvedena za devet opština, u tekstu pod naslovom: „Sve službe u borbi sa ledenom stihijom“. „Vreme je da se menja način rukovođenja javnim tužilaštvom“, rekao je glavni tužilac beogradskog Višeg javnog tužilaštva Nenad Stefanović.

(Beta)

