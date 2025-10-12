Naslovne strane za nedelju, 12. oktobar, 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za nedelju, 12. oktobra pišu o lokalnim izborima na Kosovu i američkim sankcijama zbog većinskog ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

ALO – „Skeniranje lica i otisci prstiju umesto pečat na pasošu“ o početku primene novih pravila za ulazak u EU.

VEČERNJE NOVOSTI – „Svaki glas presudan za opstanak Srba na KiM“, o lokalnim izborima na Kosovu. List piše o stavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića posle američkih sankcija zbog ruskog udela u NIS-u, u tekstu pod naslovom: „Razočaran porukom o gasnom aranžmanu“.

„POLITIKA“ – „Podrška našem narodu uoči ključnih izbora na KiM“, o skupovima pristalica vlasti širom Srbije. Vučić o sankcijama: „Djukovu ću izneti ideje o NIS-u povoljne za Rusiju“.

KURIR – „Građani protiv blokada u 183 mesta stali uz Srbe sa Kosova“ o skupovima koje je organizovao Centar za društvenu stabilnost.

SRPSKI TELEGRAF – „Glavni ruski čovek stiže kod Vučića“ najava susreta predsednika Srbije sa generalnim direktorom Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovim.

(Beta)

