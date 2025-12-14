Naslovne strane za nedelju, 14. decembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od nedelje, 14. oktobra pišu o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Nišu, a bave se i odnosom država EU prema zamrznutim ruskim sredstvima zbog agresije na Ukrajinu.

ALO – „Blokaderi na aparatima zbog Vučića“, o poseti predsednika države Nišu. Uskoro „Slonica Maja i tri medvedice nove stanarke Beo Zoo-vrta“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Sve manje članica EU za otimanje ruskih para“, piše list. „Sumnja se da je radnik ubijen na stovarištu“, o nejasnim okolnostima smrti radnika u Zaječaru.

KURIR – „Dileri sa ulica prešli na onlajn, sintetičke droge dominiraju“, rekao je direktor vladine Kancelarije za borbu protiv droga Milan Pekić. List analizira posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Nišu, u tekstu pod naslovom: „Poverenje“.

SRPSKI TELEGRAF – „Blokaderska operacija Novi Pazar“, otkriva list. Iz nemačke štampe, „Nemci za Trampa i Putina: Dva zlikovca, jedan cilj“.

POLITIKA – Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević u intervjuu, „Zaštita od diskriminacije treba da bude efikasnija“. Tema nedelje: Tri decenije od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.

