Naslovne strane za nedelju, 14. septembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za nedelju, 14. septembar 2025, pišu o protestnim šetnjama aktivista Srpske napredne stranke (SNS), pripremama za vojnu paradu u Beogradu i finansiranjima Evropske unije (EU).

ALO – „Ovo je Srbija! Većina se digla protiv blokada“, piše list o provladinim skupovima. List obaveštava: „Od 15. septembra kamata niža, rata lakša“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Ishodi tužbi protiv NATO krajem godine“, o podizanju optužnica zbog posledica bombardovanja 1999. godine, „Brisel daje milijarde da ućutka kritičare“, o navodnom finansiranju medija od strane Evropske komisije.

KURIR – Provladini skupovi: „Ujedinjeni“, piše list. Intervju sa šefom diplomatije Markom Đurićem: „Strateški dijalog Srbije i SAD otvara vrata partnerstvu“.

SRPSKI TELEGRAF – „Cela Srbija ustala protiv blokada“, piše list o provladinim skupovima. „Preživeli ponovo u tunelu smrti“, 33 godine od događaja iz filma „Lepa sela…“.

POLITIKA – „U 125 gradova i naselja više od 144. 000 građana protiv blokada“, sinoćnji provladini skupovi. Intervju sa šefom diplomatije Markom Đurićem: „Ravnoteža je temelj naše stabilnosti“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com