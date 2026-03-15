Naslovne strane za nedelju, 15. mart 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za nedelju, 15. mart 2026, pišu o ratu na Bliskom istoku, novim merama u vezi sa Zakonom o strancima na Kosovu čija primena počinje danas, o naoružavanju Vojske Srbije i drugim temama.

ALO – „Puk’o Kurti“, Zakon o strancima drugačiji od prvobitnog rešenja, piše list. Prognoza: „Sledi košava, kiša i pad temperature“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Srbe neće proterivati, dobiće svi prištinska dokumenta“, o novim merama koje se donose za sprovođenje Zakona o strancima na Kosovu. „Nove rakete predstavljamo za Vidovdan“, najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Kineskom valutom juanom „Iran ‘torpeduje’ SAD i Izrael“, o dve nedelje rata na Bliskom istoku.

KURIR – „Cene goriva pod kontrolom“, intervju ministarke Dubravke Đedović Handanović. Selo Dvorska kod Krupnja – „Miroslav s bratom živi pod zemljom“.

SRPSKI TELEGRAF – „Nestao Trampov general“, o šefu centra Pentagona za NLO. Dodatak lista „Sve tajne Mosada“.

POLITIKA – Stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Aleksejevič Nebenzja za list ocenio: “ ‘Teatar apsurda’ evropskih delegacija u Savetu bezbednosti“. „Pentagon šalje pojačanje u ratu protiv Irana“, piše list. O potencijalnom novom talasu izbeglica zbog rata, list piše „Bliski istok sve bliže Evropi“.

(Beta)

