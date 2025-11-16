Naslovne strane za nedelju, 16. novembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za nedelju, 16. novembar 2025, najviše pišu o sudbini Naftne industrije Srbije (NIS), predstojećoj grejnoj sezoni, nacionalističkim incidentima u Hrvatskoj, dvostrukom ubistvu kod Babušnice, te drugim ekonomskim i društvenim zbivanjima.

ALO – „Ameri traže da Rusi izađu iz NIS“, danas odluka Vlade šta dalje, piše list. Dilerka iz Vrnjačke Banje: „Baba prodavala kokain na ulici“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Katanac na NIS dok Rusi ne izađu iz vlasništva“, nakon poslednje poruke Stejt dipartmenta, vanredne konferencije resorne ministarke, i finalnog roka za promenu vlasničke strukture ovog preduzeća. O nasilju u selu Zavidince: „U krvavom piru ubio komšije“. Povodom obeležavanja godišnjice smrti patrijarha SPC Pavla: „Govorio tiho, a čuo se najdalje“.

KURIR – „Odluka“, o sudbini NIS-a. Zločin kod Babušnice: „Pobio prve komšije zbog svađe oko ovaca i njive?“

SRPSKI TELEGRAF – Ministarka Dubravka Đedović Handanović, „Amerikanci odbili predlog za NIS, čekaju nas teške odluke“. List piše: Tajna operacija „Britanska 77. brigada ruši Srbiju“.

POLITIKA – Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta u intervjuu tvrdi „Naš narod nestaje iz Hrvatske, dok njihova vlast slavi ustaštvo“. Nastavak feljtona o evoluciji srpske diplomatije u: „Šahovske table u Rambujeu i Beču“. Tema nedelje: „Kako ćemo se grejati ove zime“, o aktuelnim cenama ogreva i alternativama za rešenje ovog pitanja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com