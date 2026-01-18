Naslovne strane za nedelju 18. januar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za nedelju, 18. januar 2026. godine pišu o tenzijama u svetu zbog agresivne retorike američkog predsednika Donalda Trampa, o položaju Srba na Kosovu i o drugim temama.

ALO – „Nismo imali ni za zavoje“, ispovest majke deteta leptira. „Tužioci traže podršku protiv Srbije“, Zagorka Dolovac sa nemačkom ambasadorkom.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše da kosovski premijer u tehničkom mandatu planira „desant“ na srpske škole i bolnice te da ga u tome podržava Evropska unija (EU). „Trampa baš briga za stav Evropljana“ o protestu u Danskoj zbog izjava američkog predsednika u vezi sa Grenlandom. Mitropolit Bački Irinej u intervjuu kaže „Preti nam totalitarna kontrola nad čovečanstvom“. List piše da kosovski premijer u tehničkom mandatu planira „desant“ na srpske škole i bolnice te da ga u tome podržava Evropska unija (EU).

KURIR – „Nečuveno, Ana Brnabić: tužiteljka Dolovac preti nemačkom ambasadom“, kaže predsednica Skupštine Srbije. Ministar turizma Husein Memić: „Očekujemo da ćemo podeliti 30.000 vaučera od 10.000 dinara za odmor“.

SRPSKI TELEGRAF – „Glavna laž: Vučić nije čovek“, o političkim protivnicima predsednika države. Specijalni dodatak „Trampova gvozdena pesnica“.

POLITIKA – List piše da Tramp kreira „novi svetski poredak“ i da se lideri EU ne snalaze dobro u toj situaciji. Budimpeštanska železnička stanica sprema se za vozove iz Beograda. „Uspešno završen marš putevima golgote i slave“ o poduhvatu niških planinara koji su prepešačili 200 kilometara povodom 110 godina od povlačenja srpske vojske preko Albanije.

