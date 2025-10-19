Naslovne strane za nedelju, 19. oktobar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za nedelju, 19. oktobar 2025, pišu o pripremama za sastanak ruskog i američkog predsednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa, u Mađarskoj, kao i o situaciji u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji.

ALO – „Vakcina protiv raka u Srbiji do kraja 2026.“, najavio predsednik države Aleksandar Vučić. Međunarodna scena: „Tramp ispalio Zelenskog za tomahavke“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Izbor v.d. predsednika čuva Srpsku“, o imenovanju Ane Babić Trišić za v.d. predsednicu Republike Srpske umesto Milorada Dodika. O prevrtanju autobusa kod Sremske Mitrovice, list piše „Uhapšen vozač, za tri smrti kriva brzina“. „U Partešu će baš svi odbornici biti iz Srpske liste“, o rezultatima lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji.

KURIR – „Plan B za NIS“, posle uvođenja sankcija Naftnoj industriji Srbije. Dragan Džajić: „Mi u Fudbalskom savezu Srbije, koji ćemo birati selektora moramo da napravimo ozbiljnu analizu pri izboru da ne bismo pogrešili“.

SRPSKI TELEGRAF – Sastanak u Beloj kući: „Istorijsko poniženje za Zelenskog“. Najava za 26. oktobar: „Delić moštiju Svete Petke u Tumanu“.

POLITIKA Predsednik crnogorske Skupštine Andrija Mandić za list navodi „U Crnoj Gori Srbi ne traže osvetu, već pomirenje“. O pripremama za sastanak predsednika SAD i Rusije, list navodi „Putin bi u Mađarsku mogao da stigne preko Srbije“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com