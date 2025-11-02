Naslovne strane za nedelju, 2. novembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za nedelju, 2. novembar 2025, pišu o godišnjici pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice.

ALO – „Dva lica Srbije“, piše list o komemorativnom skupu u Novom Sadu i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u hramu Svetog Save na parastosu. Prognoza: „Kraj Miholjskog leta, stiže kiša i hladno vreme“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Ni najstrože kazne neće pomoći bez savesti ljudi“, kazao je načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević. List piše o godišnjici pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice u tekstu pod naslovom. „Molitva za 16 nastradalih i mir među nama“.

KURIR – „Molitva“, patrijarh Porfirije služio u hramu Svetog Save parastos za stradale u tragediji pre godinu dana u Novom Sadu. „Čudo treba da se desi da pobede Vučića“, kaže Toma Fila u intervjuu listu.

TELEGRAF -„Ljudski život mora biti veći od svake podele“, iz poruke predsednika države Aleksandra Vučića, posle parastosa u hramu Svetog Save.

„UKP hapsi toksikologa s VMA koji je Bačulovu spremao otrov“, nastavak hapšenja, piše list.

POLITIKA – „Obeležena godišnjica tragedije u Novom Sadu“, piše list. „Proces proširenja EU ponovo je postao važan“, kazao je ministar za evropske integracije Nemanja Starović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com