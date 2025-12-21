Naslovne strane za nedelju, 21. decembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi u izdanjima za nedelju, 21. decembar 2025. godine pišu o situaciji u Naftnoj industriji Srbije (NIS) koja je pod američkim sankcijama i donose intervjue sa ministrima.

ALO – „Korak smo bliže rešenju za NIS“, kaže predsednik države Aleksandar Vučić. Vreme, „Sneg pre Nove godine, za doček lepo vreme“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Korak bliže rešenju za NIS“. „Ukrajinu bi uskoro mogao da pogodi i građanski rat“, piše list. „Zatamnjeni papiri Epštajna. Umesto Trampa sad još više Klintona“, piše list. „Najteže im za ogrev i brašno“, piše list o Narodnim kuhinjama na Kosovu.

KURIR – „Rasplet“, ka rešenju oko NIS. Intervju ministra poljoprivrede Dragana Glamočića, „Daćemo pare svakom poljoprivredniku, ali sve će morati da pravdaju računima“.

SRPSKI TELEGRAF – „EU neće primiti nikoga“, tvrdnja iz Nemačke. „Na slavi kod Vučića“, Svetog Nikolu obeležio sa predsednikom Gruzije, grčkim ministrom odbrane.

POLITIKA – „Verujem da smo korak bliže rešenju za NIS“, preneo je list izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. „Velike sile očekuju od svih da prihvate stav – ili si s nama, ili si protiv nas“, ministar spoljnih poslova Marko Đurić u intervjuu za taj list.

(Beta)

