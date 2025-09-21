Naslovne strane za nedelju, 21. septembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za nedelju, 21. septembar 2025, pišu bez izuzetka o vojnoj paradi u Beogradu.

ALO – „Mnogo smo moćni“, o vojnoj parade. Predsednik države Aleksandar Vučić o paradi: „Ovo je pobeda Srbije“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Snaga Srbije“, o vojnoj paradi u Beogradu. „Beograd će uvek da čuva leđa Banjaluci“, poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

KURIR – „Moć Srbije“, sa vojne parade, jedini naslov na naslovoj strani lista.

SRPSKI TELEGRAF – „Mirno spavaj Srbijo, ima ko da te čuva“, sa vojne parade. Sahranjen nekadašnji fudbaler Dejan Milovanović: „Kume moj trebaš mi, dođi da odigramo“.

POLITIKA – „Skok Vojske Srbije u budućnost“, o vojnoj paradi. „Naš posao nije završen objavljivanjem mera“, intervju sa guvernerkom Narodne banke Jorgovankom Tabaković.

(Beta)

