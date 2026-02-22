Naslovne strane za nedelju, 22. februar 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za nedelju, 22. februar pišu o utakmici fudbalera Crvene Zvezde i Partizana i poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića zaječarskom i borskom okrugu.

ALO – „Odbranili smo Srbiju, okrećemo se radu“, rekao Vučić. U Americi, „Ko je jači Tramp ili sudije“.

VEČERNJE NOVOSTI – List piše o 178. fudbalskom derbiju, u tekstu pod naslovom „Crveno beli ne kalkulišu, Partizan ide po tri boda“. „Biće luka Prahovo elitna na Balkanu“, obećao je Vučić.

KURIR – List piše o fudbalskoj utakmici Crvene Zvezde i Partizana u tekstu pod naslovom : „Večiti derbi“.

SRPSKI TELEGRAF -„Ova priča je rasplakala Vučića“, predsednik države u susretu sa meštanima. Sa estrade „Zverska tuča Maje i Aneli“.

POLITIKA – „Kada gradimo za EXPO, mi gradimo za Srbiju“, rekao je direktor „Srbijavoda“ Goran Puzović.

(Beta)

