Naslovne strane za nedelju, 22. februar 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za nedelju, 22. februar pišu o utakmici fudbalera Crvene Zvezde i Partizana i poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića zaječarskom i borskom okrugu.
ALO – „Odbranili smo Srbiju, okrećemo se radu“, rekao Vučić. U Americi, „Ko je jači Tramp ili sudije“.
VEČERNJE NOVOSTI – List piše o 178. fudbalskom derbiju, u tekstu pod naslovom „Crveno beli ne kalkulišu, Partizan ide po tri boda“. „Biće luka Prahovo elitna na Balkanu“, obećao je Vučić.
KURIR – List piše o fudbalskoj utakmici Crvene Zvezde i Partizana u tekstu pod naslovom : „Večiti derbi“.
SRPSKI TELEGRAF -„Ova priča je rasplakala Vučića“, predsednik države u susretu sa meštanima. Sa estrade „Zverska tuča Maje i Aneli“.
POLITIKA – „Kada gradimo za EXPO, mi gradimo za Srbiju“, rekao je direktor „Srbijavoda“ Goran Puzović.
(Beta)
