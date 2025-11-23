Naslovne strane za nedelju, 23. novembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za nedelju, 23. novembar 2025. godine pišu o situaciji u preduzeću Naftna industrija Srbije (NIS) nakon uvođenja američkih sankcija, o planu predsednika SAD Donalda Trampa za mir između Rusije i Ukrajine i o drugim temama.

ALO – O sudbini Ukrajine, „Trampov ultimatum Zelenskom“. Obračun na Novom Beogradu, „Ubijen vođa navijača Partizana“.

VEČERNJE NOVOSTI – O potencijalnom trajnom miru između Rusije i Ukrajine, list piše u tekstu „Putinovo ‘da’ planu Trampa, Kijev se uzda u podršku EU“. Bivši diplomata Živadin Jovanović navodi „Vašington će da nastavi sa ulogom mecene Prištine i BiH“.

KURIR – „Trka s vremenom“, o sudbini NIS. „Tadija“, ubijen vođa navijača Partizana.

POLITIKA – List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Ako stane rafinerija, trpeće država, a ne narod“. O situaciji u Kopnenoj zoni bezbednosti, u tekstu „Nestabilan mir duž administrativne linije“.

SRPSKI TELEGRAF – „Makron i Orban u akciji za Srbiju“, o evropskim integracijama. Likvidacija u Beogradu, „Ubijen narko diler“.

(Beta)

