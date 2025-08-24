Naslovne strane za nedelju, 24. avgust, 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za nedelju, 24. avgust 2025, pišu o skupovima „građana protiv blokada“ u 71 lokalnoj samoupravi a bave se i sastavom košarkaške reprezentacije Srbije za predstojeće Evropsko prvenstvo.

ALO – „Ustala je Srbija. Dosta joj je blokadera“, piše list o skupovima protiv blokada u Srbiji. List prenoi reči predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić „Ljudi bez lica i plana ne žele dijalog samo nasilje“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Borimo se za Srbiju koja čuva sebe i mir“, piše list o skupovima pristalica vlasti. „Pešić se uzda i u Micića“, o sastavu košarkaške reprezentacije Srbije za predstojeće Evropsko prvenstvo.

KURIR – „Ne nasilju i blokadama“, skupovi protiv blokada u Srbiji. Intervju sa predsednikom Srpske napredne stranke Milošem Vučevićem: „Kraj 2026. ostaje realan datum za sledeće parlamentarne izbore“.

SRPSKI TELEGRAF – „Narod odjavio blokadere“, piše list o skupovima protiv blokada u Srbiji. Suze na Pinku: „Mitrović rasplakao Jovanu Jeremić“.

POLITIKA – „Vučić: Ništa nije važnije od dijaloga“, list prenosi izjavu predsednika Srbije. „Troškovna groznica trese džepove roditelja đaka“, piše list o početku školske godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com