Naslovne strane za nedelju, 25. januar 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za nedelju, 25. januar pišu o stavovima Vlade prema EU, planovima u Narodnom muzeju u Beogradu, požaru u Novom Pazaru.

ALO – „Totalni rat“, o odnosu opozicionih stranaka i studentske liste. Akcija, „Poslednji poziv. Prijavite se za besplatne banje“.

VEČERNJE NOVOSTI -„Narodni muzej mora među narod“, rekla je direktorka tog muzeja Bojana Borić Brešković. List piše o velikom požaru u Novom Pazaru u tekstu pod naslovom: „Vatru gasili vatrogasci iz sedam gradova“.

KURIR – „Nova era“, o postupcima Amerike. Intervju Bogdan Životić, „Gorska služba spasavanja godišnje ima 1.000 akcija“.

SRPSKI TELEGRAF – „Drukanje“, susret evroparlamentaraca i protivnika vlasti.

POLITIKA – „Otvoreni smo za dijalog sa partnerima iz EU“, kazao je premijer Srbije Đuro Macut. „Bez rezerve podržavam Trampa“, kazao je Milorad Dodik, iider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najjače stranke u Republici Srpskoj, jednom od dva entiteta BiH.

(Beta)

