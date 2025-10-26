Naslovne strane za nedelju, 26. oktobar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za nedelju 26. oktobar 2025. pišu o odnosima Rusije i SAD, političkoj situaciji u Srbiji i drugim događajima.

ALO – „Licemeri“, piše list o studentima koji pešače Srbijom. „Putinova tajna flota skroz izbušila sankcije“, piše Alo.

VEČERNJE NOVOSTI – „U duhovnom ratu Rusija sigurno pobeđuje“, kaže mitropolit Ruske pravoslavne crkve Kiril. „Berlin će EU naoružavati dronovima“.

KURIR – „Podmetanje mržnje“, naslov teksta o političkim protivnicima vlasti. Intervju nekadašnje ministarke Zorane Mihajlović: „Ako s druge strane ne bude kompromisa za NIS, država može pokrenuti i drugi mehanizam“.

SRPSKI TELEGRAF – Televizijska voditeljka Jovana Jeremić: „Rođendanski intervju i životna ispovest na očevom grobu“. „U tri grada 39.600 protiv blokada a blokadera se skupilo 155“, piše list.

POLITIKA – „Evropska budućnost Srbije je garancija boljeg života naših građana“, intervju sa premijerom Đurom Macutom. Počeo 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com