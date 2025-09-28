Naslovne strane za nedelju, 28. septembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za nedelju, 28. septembar 2025, pišu o puštanju na slobodu generala Nebojše Pavkovića zbog lošeg zdravstvenog stanja, istrazi o padu nadstrešnice rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu i drugim temama.

ALO – „Albanci u Njujorku prošli k’o bosi po trnju“, piše list o prijemu kosovske delegacije na sednici Ujedinjenih nacija. „Danas mirna šetnja u više od 200 mesta širom Srbije“, o najavljenim protestima pristalica Srpske napredne stranke (SNS).

VEČERNJE NOVOSTI – Penzionisani pukovnik Miodrag Jevtić za list navodi „Pavković je državi zahvalan za slobodu“. Bugarski opozicioni političar Kostadin Kostadinov navodi „Greška je što je Sofija priznala Kosovo“. „Britanci regrutuju agente na dark vebu“, piše list.

KURIR – Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević u intervjuu za list kaže „Nema nagrade za one koji su varali i gradili gde se ne sme“. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek u intervjuu kaže „Na Kosovu i Metohiji smo snažni koliko smo složni“.

POLITIKA – „General možda već danas u Beogradu“, o puštanju na slobodu Pavkovića. Advokat Goran Petronijević za list navodi „Propusti tužilaštva u istrazi tragedije u Novom Sadu“.

SRPSKI TELEGRAF – List piše o najavljenoj šetnji građana koji podržavaju vlast i protive se blokadama.

