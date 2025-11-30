Naslovne strane za nedelju, 30. novembar 2025. godine

Dnevna štampa na naslovnim stranama izdanja za nedelju, 30. novembar 2025. godine, najviše piše o navodno sve bližem primirju između Rusije i Ukrajine, odjecima i reagovanjima nakon jučerašnjeg oštrog saopštenja Studenata u blokadi, sada i zvanično potvrđenoj ostavci trenera KK Partizan Željka Obradovića, domaćoj energetici i svađama oko pravosuđa.

ALO – „Otac i ćerka poginuli, majka povređena“, sudar kod Laćarka. „Rasulo“ je naslov teksta o opoziciji.

VEČERNJE NOVOSTI – Nakon telefonskog razgovora Vučića i Orbana „Rafinerija i prodaja ruskog dela NIS još u ‘tihom hodu'“. O skupu navijača Partizana uoči odlaska trenera Obradovića, na kojem su zabeleženi i incidenti, u „Posle Žocovog ‘ne’, prave haos ispred ‘Arene'“. „Bardela hita ka Jeliseju“, o istraživanjima javnog mnjenja koja ukazuju da 30-godišnji desničar ima sve veće šanse na predstojećim izborima u Francuskoj.

KURIR – „Ipak je kraj“, Željko Obradović više nije trener košarkaša Partizana. „Ko vas je prevario da zahtevi nisu ispunjeni?“, o protestima opozicije.

SRPSKI TELEGRAF – Rasplet u košarci, „Žoc otišao da ne umre“. „Rat“, o navodnom sukobu u opoziciji.

POLITIKA – Razgovor sa konceptualnom umetnicom Marinom Abramović, koja u Ljubljani otvara veliku izložbu u: „Ja sam previše sa Balkana“. Intervju sa narodnim poslanikom vladajuće većine Uglješom Mrdićem: „Ne odustajem od traženja odgovornih za nadstrešnicu“. Tema nedelje su brojne afere koje su pratile objavljivanje podataka iz istrage protiv milijardera-pedofila Džefrija Epstina, pod naslovom „Senka nad Trampom i princom Endruom“.

