Naslovne strane za nedelju, 31. avgust 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za nedelju, 31. avgust, pišu o početku nove školske godine, obračunu kriminalnih klanova i drugim temama.

ALO – „100.000 ljudi danas će ustati i reći dosta blokadama“, okupljanja u gradovima Srbije. „Šolak s jahte pokušava da izazove građanski rat u Srbiji“, o medijskoj sceni.

KURIR – Intervju za ministrom finansija Sinišom Malim, „Sniženje cena od 10-20 odsto“. Medijska scena, „Uvredljivo“.

SRPSKI TELEGRAF – „Tajna akcija Morava“, vlast tragala za četničkim blagom. Ubistvo u Kotoru, „Škaljarcu presudio snajper“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Hicima iz snajpera u još jednog škaljarca“ o ubistvu u Kotoru. List prenosi izjavu predsednika Skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića „Ni novi, ni dva, jedini predsednik ostaje Dodik“.

POLITIKA – Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković u intervjuu za list kaže „Svima je u interesu da škole normalno rade“. „Ubijen bivši predsednik ukrajinskog parlamenta“, piše list. „Sve manje radno sposobnih“ o globalnom trendu podizanja granice za odlazak u penziju.

