Naslovne strane za nedelju, 4. januar 2026. godine

ALO – „Ameri oteli Madura“, o akciji specijalnih jedinica SAD u Venecueli. „Novi objekat za odred Kobre biće najbolji u jugoistočnoj Evropi“, navodi predsednik Srbije.
VEČERNJE NOVOSTI – „Maduro je zarobljen, spremna i optužnica“, piše list o intervenciji SAD u Venecueli. „Novi objekat za ‘Kobre’ “ – specijalnu vojnu jedinicu.
KURIR – List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Ja sam spreman za dijalog, a vi ako niste, izgubićete ubedljivije nego što ste mislili“. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov u intervjuu za list navodi „Prethodne vlasti su ekologiji načinile više štete nego koristi“.
POLITIKA – „Amerikanci uhapsili Nikolasa Madura“ – o zarobljavanju predsednika Venecuele. I taj list najavljuje „Novi objekat za ‘Kobre’ „. List o požaru u Kran-Montani piše da je povređeno troje državljana Srbije, a traga se za četvrtim.
SRPSKI TELEGRAF – „Svi detalji izdaje u Venecueli – Ovako je CIA isplela mrežu oko Madura“, navodi list. Prenose i izjavu predsednika SAD Donalda Trampa „Preuzimamo vlast u interesu naroda Venecuele“.
