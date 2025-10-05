Naslovne strane za nedelju, 5. oktobar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za nedelju, 5. oktobar 2025. godine pišu o godišnjici Petooktobarskih promena, potrazi za osobama umešanim u pucnjavu u Višnjičkoj banji, o ratu Rusije i Ukrajine i drugim temama.

ALO – „Zima poranila“, piše list o snežnim padavinama koje su pogodile centralnu i jugoistočnu Srbiju. „Troje uhapšeno, više od 20 privedenih“ u akciji policije i BIA koji rasvetljavaju nasilje u Višnjičkoj banji. List navodi i da „Pevači i glumci ostaju bez posla“ zbog sve bržeg razvoja veštačke inteligencije.

VEČERNJE NOVOSTI – „Najave slanja Tomahavka u Ukrajinu običan blef“, o sukobu Ukrajine i Rusije. List piše da policija traži osumnjičene za ubistvo u Višnjičkoj banji.

KURIR – List navodi da su ponovo poskupeli školski izleti u „Dokle više: Maturske ekskurzije i do 90.000 dinara“. Intervju nedelje vođen je sa ministrom za javna ulaganja Darkom Glišićem, koji nakon moždanog udara kaže: „Bukvalno sam kao đak prvak učio ponovo da govorim, pišem…“.

POLITIKA – „Peti oktobar je promenio svakog od nas“, o 25. godišnjici Petooktobarskih demonstracija. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić u intervjuu za list kaže „Neprekidno smo pod pritiskom da odustanemo od nezavisnog kursa“. „Oslikavanje Hrama Svete Trojice u Vranju posle 150 godina“, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – Rekapitulacija svih političkih kriza kroz koje je prošao aktuelni predsednik Srbije u tekstu pod naslovom „Vučić za političke udžbenike“. O smrti biznismena i sportskog funkcionera Milana Mandarića u tekstu „Biznis i fudbal u krvi“.

