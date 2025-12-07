Naslovne strane za nedelju, 7. decembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za nedelju, 7. decembar 2025. godine pišu o početku prijave za legalizaciju objekata, sukobu Rusije i Ukrajine, krizi u Španiji i o drugim temama.

ALO – Ispovest, „Sina su mi tukli i terali ga da viče ja sam ćaci“. Iz susedstva, „Zlo ne spava, u Splitu zbog ekavice tukli Srbe“.

VEČERNJE NOVOSTI- Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević govori o početku prijave za legalizaciju objekata „Svi će biti vlasnici kvadrata u kojima žive“. List piše o nastojanju velikih sila da okončaju rat između Rusije i Ukrajine.

KURIR – Dvostruko ubistvo u Čačku, „Jezivo“. Ministarka Jelena Žarić Kovačević, „Srbija je lider u regionu po izdvajanjima za mlade“.

SRPSKI TELEGRAF – Vršnjačko nasilje, „Na Vuka (13) bacali petarde i terali ga da viče da je ćaci“. Međunarodna scena, „Tramp: EU nestaje za 20 godina“.

POLITIKA – Srbi se nakon višegodišnje pauze vratili u institucije na Kosovu „Gradonačelnici na severu Kosova zatekli očajno stanje u zgradama opština“. „Moskva na meti ratobornih Evropljana“ piše list o tenzijama između EU i Rusije. U Španiji kriza vlade zbog talasa afera u vezi sa korupcijom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com