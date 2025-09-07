Naslovne strane za nedelju, 7. septembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od nedelje, 7. septembra 2025, pišu o stavovima vlasti u vezi incidenata tokom studentskog protesta u petak uveče u Novom Sadu, o košarkaškom porazu i pobedi reprezentacije Srbije u fudbalu.

ALO – „Blokaderi spremali masakr“, piše list o protestima. O većim penzijama od decembra: „Sve o decembarskom uvećanju penzija“.

VEČERNJE NOVOSTI – List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o tome koliko je koštalo policijsko obezbeđivanje studentskih protesta, u tekstu pod naslovom: „Potrošili na blokadere novu bolnicu“. „Jedan gol za zlatne bodove“, o pobedi fudbalera Sbije nad reprezentacijom Letonije.

KURIR – Predsednik države Aleksandar Vučić o vojsci: „Jačina“. Debakl na Evrobasketu: „‘Orlove’ srušili Finci, kraj sna o medalji“.

SRPSKI TELEGRAF – „Službe pobile sve oko Mladića“, list piše o sudbini ljudi oko nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske. „Napali policiju pa kukaju na nasilje“, piše list o protestima u Srbiji.

POLITIKA – „Političko gorivo za novo dizanje tenzija“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić povodom, kako navodi list, nasilja blokadera u Novom Sadu. List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o studentskim i građanskim protestima, u tekstu pod naslovom „Žele vlast bez izbora“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com