Naslovne strane za nedelju, 8. mart 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za nedelju, 8. mart 2026, pišu o predstavljanju strategije "Srbija 2030", dešavanjima na Bliskom istoku koji je zahvaćen ratom i obeležavanju Dana žena.

ALO – „Idemo napred snažno i jako“, predsednik države Aleksandar Vučić predstavio strategiju „Srbija 2030“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Do jače i modernije Srbije u 10 tačaka“ o predstavljanju nacionalne strategije za razvoj. List prenosi izjavu iranskog predsednika Masuda Pezeškijana „Predaja Irana san SAD koji će poneti u grob“. „Aplauz za večnost sa Marakane“, o sahrani reprezentativca i dugogodišnjeg predsednika Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandra Boričića.

KURIR – Predstavljena „Nacionalna strategija ‘Srbija 2030’ Vučić: Najvažniji cilj u narednih 10 godina – sačuvati mir i stabilnost, idemo napred, snažno i jako“. Spasavanje: „‘Er Srbija’ organizuje nove letove iz Dubajia i Rijada“.

SRPSKI TELEGRAF – Iz nacionalnog programa, „Vučićev plan za Srbiju, prosečna plata ide na 1 700 evra“. Specijalni dodatak o nekadašnjem predsedniku države Slobodanu Miloševiću.

POLITIKA – Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković u intervjuu za list kaže „Više ne govorimo o krizi, nego o reformi obrazovanja“. „Matrijarhat u zemlji patrijarhata“, o obeležavanju Dana žena.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com