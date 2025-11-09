Naslovne strane za nedelju, 9. novembar 2025. godine

ALO – „Vremenska prognoza, nema snega pre decembra“. „Ustaše bi opet da kolju Srbiju“, iz Hrvatske.
VEČERNJE NOVOSTI – „Okupljanje povodom hapšenja crnokošuljaša koji su upali u prostorije našeg društva ‘Prosvjeta'“, piše list o skupu grupe navijača „Torcida“ u Splitu. „Ukrajina bez struje posle ruskog raketiranja“. „Noletu 101. titula“, o pobedi srpskog tenisera Novaka Đokovića na turniru u Atini.
KURIR – „Opasne namere“, piše list o hapšenjima. Iz inostranstva: „Najveća je radost kad se medicinari vrate s porodicama u Srbiju“.
POLITIKA – „Posle incidenata u Splitu i Zagrebu institucije srpske zajednice pod policijskom zaštitom“. „Godišnjica rušenja Berlinskog zida“. List piše i o kontroli prodaje hrane preko interneta.
SRPSKI TELEGRAF – Iz Hrvatske, „Ustaški lov na Srbe“. Tragedija u Borči, „Devojčica umrla posle treninga“.
