Naslovne strane za nedelju, 9. novembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za nedelju, 9. novembar 2025, pišu o skupu grupe navijača „Torcida“ u Splitu i incidentima koji su tome prethodili, o štrajku glađu Dijane Hrka, leks specijalisu usvojenom u Skupštini Srbije za rušenje zgrade Generalštaba i ostalim temama.

ALO – „Vremenska prognoza, nema snega pre decembra“. „Ustaše bi opet da kolju Srbiju“, iz Hrvatske.

VEČERNJE NOVOSTI – „Okupljanje povodom hapšenja crnokošuljaša koji su upali u prostorije našeg društva ‘Prosvjeta'“, piše list o skupu grupe navijača „Torcida“ u Splitu. „Ukrajina bez struje posle ruskog raketiranja“. „Noletu 101. titula“, o pobedi srpskog tenisera Novaka Đokovića na turniru u Atini.

KURIR – „Opasne namere“, piše list o hapšenjima. Iz inostranstva: „Najveća je radost kad se medicinari vrate s porodicama u Srbiju“.

POLITIKA – „Posle incidenata u Splitu i Zagrebu institucije srpske zajednice pod policijskom zaštitom“. „Godišnjica rušenja Berlinskog zida“. List piše i o kontroli prodaje hrane preko interneta.

SRPSKI TELEGRAF – Iz Hrvatske, „Ustaški lov na Srbe“. Tragedija u Borči, „Devojčica umrla posle treninga“.

