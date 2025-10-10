Naslovne strane za petak, 10. oktobar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za petak, 10. oktobar 2025. pišu o stupanju na snagu američkih sankcija NIS-u, isporuci turskih dronova Kosovu, lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji i drugim temama.

ALO – „Stupile na snagu američke sankcije NIS-u“. List piše o prvoj fazi mira u Gazi, povodom sporazuma između Hamasa i Izraela.

BLIC – Otpravnik poslova u američkoj ambasadi Aleksandar Titolo za list navodi „Srbija bi trebalo da preduzme korake da ukloni rusko vlasništvo nad NIS“. List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o sankcijama NIS-u „Biće sve u redu do Nove godine, a posle…“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Sankcije protiv NIS proizvode tri udara“, piše list. O isporuci dronova Kosovu, list navodi „Turska pretnja Srbima i miru“.

DANAS – „Goriva ima do Nove godine“, piše list nakon stupanja na snagu američkih sankcija NIS-u. O turskim dronovima koje je nabavilo Kosovo, list piše u tekstu „Nije pomoglo ni Dačićevo izvođenje ‘Osman-age'“. „Udar na mitropolita Justina zbog podrške studentima“, piše list.

INFORMER – „Bez panike, goriva ima“, piše list o američkim sankcijama koje su uvedene NIS-u. „Izrael i Hamas potpisali su prvu fazu našeg mirovnog plana“, prenosi list izjavu predsednika Amerike Donalda Trampa o miru u Gazi.

KURIR – List prenosi Vučićevu izjavu o sankcijama NIS-u „S gorivom nema problema do Nove godine, rezerve su pune, molim građane da budu mirni“. „Svi taoci na slobodi, Izrael se povlači“, piše list o prekidu vatre u Gazi.

NOVA – „Sankcije NIS-u, Srbiji energetska neizvesnost“, piše list. O dronovima koje je nabavilo Kosovo, u tekstu „Erdoganov šamar Vučiću“.

POLITIKA – List prenosi izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o sankcijama NIS-u „Neću dozvoliti da narod pati ni kriv ni dužan“. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić u intervjuu uoči lokalnih izbora na Kosovu navodi „Svaki glas za Srpsku listu je glas za mir i opstanak“.

(Beta)

