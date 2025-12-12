Naslovne strane za petak, 12. decembar 2025. godine

Beogradska dnevna štampa na naslovnim stranama izdanja od petka, 12. decembra 2025, piše o pat-poziciji u kojoj se nalazi Naftna industrija Srbije (NIS) i ceo domaći energetski sektor, toku akcije legalizacije bespravno podignutih objekata. Piše i o političkim signalima koje Brisel šalje Beogradu, hapšenju pripadnika „Balkanskog kartela“ u Španiji, kao i o drugim političkim i ekonomskim temama.

ALO – „Više od 100.000 prijava za legalizaciju“, o interesovanju za upis u registar vlasnika nepokretnosti. List piše o predstojećoj košarkaškoj utakmici Zvezde i Partizana.

BLIC – Šef ruske diplomatije povodom energetske krize u Srbiji kaže: „Nema nacionalizacije NIS-a bez ruske saglasnosti“. „Pohapšeni Srbi, zaplenjena 1,1 tona kokaina“, međunarodna policijska akcija u Španiji. Gradonačelnik glavnog grada na konferenciji za medije najavio: „Beograd bez dočeka Nove i Srpske nove godine“.

VEČERNJE NOVOSTI – Izveštaj o prvom danu predsednikove dvodnevne posete jugu Srbije „Posao u Nišu za 1.475 radnika“. Uoči košarkaškog derbija „večitih rivala“ tekst: „Partizan po lek u Zvezdinu ‘bolnicu'“. „Pustite Mladića da se leči u Srbiji“, poručile državne institucije Srbije nadležnim organima Ujedinjenih nacija.

DANAS – Nakon što se cena gasa na svetskim tržištima izjednačila sa cenom koju Srbija sada plaća Rusiji, list istražuje: „Kolika bi bila cena novog ugovora“. „Dragan Popović: Stari trik autokrata“, povodom podgrejanih najava aktiviranja Vučićevog Pokreta za narod i državu. Nakon što je visoki funkcioner Srpske napredne stranke aludirao da je sudija Miodrag Majić bio prisluškivan, on odgovara: „Za tužbu da se pobrine nadležna institucija“.

INFORMER – LIst prenosi izjavu predsednika Srbije o slučaju Generalštab „Jedva čekam optužnicu protiv mene“. Američki predsednik i Evropska unija imaju brojna neslaganja, piše list u tekstu „Tramp rešio da uništi EU“.

KURIR – List prenosi Vučićevu izjavu „Ukoliko Rusi ne reše do 15. januara pitanje NIS, uzimamo stvar u svoje ruke“.

NOVA – „Šamar iz Brisela: Ovakvi niste dobrodošli“, kaže potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak nakon Vučićevog sastanka sa Fon der Lajen. „Ratari ne znaju gde će točiti gorivo po povlašćenim cenama“, jer je glavni partner države u tom poslu takođe bio NIS. List analizira i radnu biografiju poslanika vladajuće većine Uglješe Mrdića „Menjao bi pravosuđe, a prava završio na fakultetu za privredu“.

POLITIKA – Direktor policije predstavio rezultate rada za 2025. godinu „Vasiljević: Očuvani stabilni javni red i mir“. Odjeci i reagovanja nakon objavljivanja nove strategije nacionalne odbrane SAD „Amerika na prvom mestu, evropski desničari na testu“. Dobra vest za pijačne trgovce: „Bez fiskalnih kasa i u 2026. godini“.

SRPSKI TELEGRAF – Hrvatska je kupila 44 nova tenka, a list piše da se na taj način „preti Srbiji“. List piše o hapšenu Srba koji su osumnjičeni za šverc droge po Evropi.

