Naslovne strane za petak, 12. septembar 2025. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za petak, 12. septembar 2025. godine pišu o atentatu na Čarlija Kirka, saradnika američkog predsednika Donalda Trampa, smenama direktora škola i dekana fakulteta u Srbiji, dijalogu Beograda i Prištine i drugim temama.

ALO – Amerika u haosu nakon atentata na Kirka „Trampov saradnik ubijen pred ženom i decom“. Siniša Mali obišao Ekspo selo „Najveća razvojna šansa za Srbiju“.

BLIC – „Puše, piju, kockaju se, svaki deseti je probao kanabis“, pokazalo istraživanje o srednjoškolcima u Srbiji. „Sigal poklonio Vučiću mač japanskih samuraja“, o sastanku predsednika Srbije i holivudskog glumca.

VEČERNJE NOVOSTI – „Krvavi teror ranjene levice“, naslov je posvećen ubistvu Čarlija Kirka. O navodnoj pripremi liste za lustraciju koju spremaju studenti i akademska zajednica, dnevnik piše pod naslovom „Zec još u šumi, a oni prave liste za odstrel“.

DANAS – „Roditelji sami isteruju ‘ćaci’ direktore iz škola“, piše list o učestalim smenama rukovodilaca škola širom Srbije. „Nezakonita smena dekanke Simić“, tvrdi rektor Univerziteta u Beogradu o smeni dekanke Medicinskog fakulteta.

INFORMER – Atentat koji je šokirao svet „Zelenski stoji iza ubistva Kirka?“

KURIR – Amerika na ivici piše Kurir, pod naslovom „Metak upozorenja“. Započeli kampanju protiv vojske Srbije „Smeta im parada“, piše list o izjavama opozicionih političara.

NOVA – „Revizori tražili razrešenje Nenada Vujića, on postao ministar pravde“, piše list. „‘Crvena beretka’ dolazi na čelo SAJ“, piše list i navodi da je favorit za komandanta te specijalne policijske jedinice Igor Žmirić.

POLITIKA – „Tramp za atentat na Kirka krivi radikalnu levicu“, piše dnevnik. „Kurti otima pošte dok u Briselu glumi dijalog“, o preuzimanju srpske Pošte u Gračanici. List piše i o pripremama za vojnu paradu u Beogradu.

SRPSKI TELEGRAF – Atentat na Čarlija Kirka šokirao svet „Krvava šaka CIA i Antife“. Minimalac 551 evro „Nema manje plate od 65.000 dinara“.

