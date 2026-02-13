Naslovne strane za petak, 13. februar 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja od petka, 13. februara 2026, pišu o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Turskoj, najavljenoj, trodnevnoj obustavi rada Advokatske komore Srbije a bave se i ruskom privatnom formacijom "Vagner".

ALO – „Cilj je da razmena s Turskom dostigne pet milijardi evra“, preneo je list izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića iz Ankare. „Ruska vakcina krajem godine u Srbiji“, piše list. „Vojni savez Albanije, Hrvatske i Prištine preti našoj zemlji“, piše list.

BLIC – „Vagner ima bazu na 50 kilometara od Srbije“, piše list o toj ruskoj „plaćeničkoj formaciji“. List piše o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Turskoj, u tekstu pod naslovom: „O Kosovu i još dve lakše teme“.

VEČERNJE NOVOSTI – „Srbija i Turska su faktori mira“, piše list o sastanku predsednika Srbije i Turske Aleksandra Vučića i Ređepa Taipa Erdogana. List piše o istrazi hapšenja u Beogradu, u tekstu pod naslovom: „Skladištili arsenal za „kavčane“.

DANAS – „Pravosuđe Srbije staje zbog Mrdićevih zakona“, piše list o najavi Advokatske komore Srbije da će na tri dana obustviti rad. „Sonja Brkić: Zahvalnica predsednicima sudova za lojanost vlastima“, prenosi list stav bivše v.d. predsednice Vrhovnog suda Srbije.

INFORMER – „Erdogan u palati dočekao Vučića“, piše list o poseti Vučića turskom predsedniku u Ankari. List piše da je preminuo još jedan pacijent nakon operacije krajnika u bolnici u Čačku.

KURIR – „Krajišnici nadomak trajnog rešenja stambenog pitanja“, piše list. U tekstu pod nazivom „Još jedna tragedija“, piše list o smrti pacijenta u čačanskoj bolnici.

NOVA – „Tri uslova EU za Srbiju“, piše list. „Režimska lista za odstrel nepodnih“, piše list o spisku Centra za društvenu stabilnost.

POLITIKA – List piše o razgovoru predsednika Srbije i Turske u Ankari, u tekstu pod naslovom: „Izuzetno plodotvorni razgovori s Erdoganom“. „Koliko je Gasprom daleko od uvodjenja sankcija EU“, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – „Dolazim u Srbiju na dva dana, idemo i u Novi Pazar“, rekao je predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan u toku Vučićeve posete u Ankari.

(Beta)

