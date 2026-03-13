Naslovne strane za petak, 13. mart 2026. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama za petak, 13. mart 2026. godine pišu o strategiji proširenja Evropske unije koju je usvojio Evropski parlament, nastavku sukoba na Bliskom istoku i o primeni Zakona o strancima na Kosovu koja počinje za dva dana.

ALO – O bombardovanju škole u Iranu list piše u tekstu „Ameri ubili iransku decu“. O predstojećim lokalnim izborima u tekstu „29. marta se glasa za sudbinu opština i države“.

BLIC – „Polovina birača u Americi protiv vojne akcije u Iranu“, piše list. U tekstu pod nazivom „Ne može biti ubrzanog puta“, list piše o strategiji proširenja Evropske unije koju je izglasao Evropski parlament.

VEČERNJE NOVOSTI – „Srbima od nedelje preti Kurtijeva ‘oluja bez metka'“, piše list o primeni Zakona o strancima na Kosovu. „Pokušaj dvostrukog ubistva u Odžacima“, piše list. List piše i o sukobu na Bliskom istoku.

DANAS – „Zloupotreba vojske u lične i političke svrhe“, piše list o tome zašto predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića obezbeđuje specijalna jedinica „Kobre“. „Evropski parlament usvojio Strategiju proširenja Evropske unije“, piše list.

INFORMER – O situaciji u vojsci Srbije list piše u tekstu „Srbija je najjača u regionu“. List prenosi i izjavu ministra finansija Siniše Malog: „Ekspo 2027 biće kruna svega što smo uradili“.

KURIR – O vojsci Srbije list piše u tekstu „Srbija pretekla NATO standarde u regionu“. O ratu na Bliskom istoku u tekstu „Iranu odsečete glavu, izraste nova“.

NOVA – „Tužilaštvo u Sloveniji podiglo optužni predlog protiv Porfirija“, piše list. U tekstu pod nazivom „Opozicija zahteva Šapićevu ostavku“ list piše da je šef kabineta gradonačelnika Beograda Nenad Milanović osuđen za davanje mita.

POLITIKA – „Da li će Zapad sprečiti treći pogrom nad Srbima“, piše list o primeni Zakona o strancima na Kosovu od nedelje, 15. marta. „Turska balansira između SAD i Irana“, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – O predstojećim lokalnim izborima list piše u tekstu „Lokalni izbori određuju sudbinu cele Srbije“. List donosi i tekst „Otkrivamo sve lokacije gde vrebaju super radari“.

