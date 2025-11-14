Naslovne strane za petak, 14. novembar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za petak, 14. novembar 2025. pišu o statusu „nega i održavanje“ koju je kompanija Rio Tinto stavila na projekat „Jadar“ za iskopavanje litijuma, o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i ostalim temama.

ALO – „Od 1. januara E-bolovanje“, piše list o uvođenju sistema koji će ukinuti uverenja i doznake za bolovanje. List piše da je britanski list „Gardijan“, u tekstu o Generalštabu u Beogradu, objavio mapu Srbije bez obe pokrajine.

BLIC – „Rio Tinto zamrznuo ‘Jadar'“, piše list o mogućem obustavljanju projekta iskopavanja litijuma u dolini reke Jadar. U tekstu pod nazivom „Vučić i Makron pet tema za 120 minuta“, list piše o sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Francuske Emanuela Makrona u Parizu.

VEČERNJE NOVOSTI – „Za pranje 100 miliona dolara optužen i kum ukrajinskog predsednika“, piše list. „Opoziciji izbijena dva aduta za ucene“, piše list o odlukama Skupštine Srbije o izboru članova Saveta REM-a i izmenama Zakona o biračkom spisku.

DANAS – „MOL-u najveće šanse da kupi 11,3 odsto akcija NIS-a“. „Rio Tinto aktivirao status ‘nega i održavanje’ projekta ‘Jadar'“. „Parlament izabrao nove članove Saveta REM-a, ali bez predstavnika nacionalnih manjina“, piše list.

INFORMER – „Zelenski pada s vlasti zbog krađe 100 miliona dolara“. „Londonski ‘Gardijan’ objavio mapu Srbije bez KiM i severne pokrajine“, piše list.

KURIR – „Na čekanju Jadar, Rio Tinto odlaže vađenje litijuma“. „Čak 63 osobe u Srbiji umrle za godinu dana čekajući nove organe“.

NOVA – „REM u nepotpunom sazivu opet ničemu ne služi“. „Dijani Hrka pozlilo zbog anonimnog poziva njenom sinu“. U tekstu pod nazivom „Vučić pre izbora hoće da uguši nezavisne medije“, o izjavama ministra informisanja Borisa Bratine protiv televizije N1.

POLITIKA – „Okončana najduća blokada Vlade SAD“. „Penzije će rasti brže od potrošačkih cena“, piše list o projekciji ministarstva finansija o penzijskom sistemu Srbije.

(Beta)

