Naslovne strane za petak, 16. januar 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama za petak, 16. januar 2026. pišu o pregovorima Mađara i Rusa u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS), o sednici Skupštine Srbije na kojoj se raspravlja o pravosudnim zakonima, o godišnjici ubistva političara Olivera Ivanovića i drugim temama.

ALO – „MOL na korak od dogovora oko NIS“, preneo je list izjavu mađarskog ministra Petera Sijartoa o kupovini NIS-a. „Mladi u Srbiji se osamostaljuju u četvrtoj deceniji“. „Balkanska kreditna mafija – migrantima nameštali pozajmice“, piše list.

BLIC – List prenosi izjavu ministra spoljnih poslova i trgovine Mađarske Petera Sijartoa „Hoćemo da kupimo NIS“. U tekstu „Gušimo se zbog efekta šerpe“, o zagađenju vazduha u Srbiji.

VEČERNJE NOVOSTI – „Okrnjena NATO vojska brani Grenland od Amerikanaca“, o tenzijama između Danske i SAD zbog Trampovih izjava. „MOL hoće da kupi NIS, a rafineriju neće gasiti“, o pregovorima mađarske kompanije sa Rusima.

DANAS – „Režim još uvek krije istinu o zvučnom topu“, o pisanju briselskog portala Politico. „Istina čeka pravičan proces i Vučića kao svedoka“, o godišnjici ubistva nekadašnjeg lidera Građanske inicijative „Srbija, demokratija, pravda“ Olivera Ivanovića.

INFORMER – „EU brani Grenland od Trampa“, piše list. U tekstu pod naslovom „MOL želi većinsko vlasništvo u NIS-u“, list piše o pregovorima Mađarske i Rusije za deo vlasništva.

KURIR – „Uskoro prodaja ruskog dela NIS-a mađarskom MOL-u“, prenosi list izjave nakon sastanka ministarke energetike i rudarstva Srbije Dubrovke Đedović Handanović i mađarskog ministra Petera Sijartoa. „Zbog vanredne situacije neke škole idu na onlajn nastavu“, kazao je u intervjuu za list ministar prosvete Dejan Vuk Stanković.

NOVA – „Grudvanje Ane Bekute nije krivično delo“, o hapšenju građana koji su gađali snegom pevačicu tokom koncerta u Čačku. „Srbija juriša na polufinale“ o plasmanu u narednu fazu Evropskog prvenstva u vaterpolu.

POLITIKA – „Lične uvrede umesto debate o zakonima“, o skupštinskoj sednici na kojoj se raspravlja i o setu pravosudnih zakona. „Uprkos ratobornim izjavama, Tramp odustao od napada na Iran“, piše list.

SRPSKI TELEGRAF – „Ne gasimo rafineriju“, preneo je list izjavu mađarskog ministra spoljnih poslova i trgovine Mađarske Petera Sijartoa. „Najbogatiji čovek na svetu otkrio crne fondove“, piše list.

