Naslovne strane za petak, 17. oktobar 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja petka, 17. oktobra 2025, pišu o preizbornoj kampanji vlasti uoči lokalnih izbora u Mionici i Negotinu, o zasedanju Skupštine Srbije i životnom veku građana Srbije.

ALO – „Srbiju čeka miholjsko leto na kraju oktobra“. List piše o izjavama predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen u toku posete Beogradu. Alo piše i da je „ruska podmornica stigla u srce NATO“.

BLIC – „Muškarci najduže žive u Bujanovcu, žene u Sevojnu“, piše list. List piše tome šta je donela poseta predsednice Evropske komisije Beogradu, u tekstu pod naslovom: „6 poruka Ursule fon der Lajen“.

VEČERNJE NOVOSTI – „KBS kao slučajno zalutao na Sever“, piše list o dešavanjima na Kosovu. „Novosti“ verne tradiciji i narodu“, o obeleževanju 72. rođendana lista.

DANAS – List piše da od početka protesta nijedan policajac nije odgovarao za policijsku brutalnost prema studentima i građanima, u tekstu pod naslovom: „Pretnje i batine bez kazne“. „U zatvoru vreme stoji, sve mi je kao san ili film“, kazala je aktivistkinja Marija Vasić koja je puštena nakon sedmomesečnog pritvora.

KURIR – „Fon der Lajenova donela ohrabrenje Srbiji, Rusiji signal da mora da reaguje“, piše list o poseti predsednice Evropske komisije Beogradu. „Penzioneri sve više štede, u jednoj banci deponovano 629 miliona evra“, piše list.

NOVA – „Asfaltiranje, televizori i zejtin kao „aduti“ SNS u Mionici i Negotinu“, piše list o predizboroj kampanji vlasti u tim mestima. „Građevinski investitori konkurišu za novog selektora Srbije u fudbalu“, piše list.

POLITIKA – „Predstavljena Nacionalna čitanka „Koreni i krila“, piše list. „Pumpanje monstruoznih laži pred 1. novembar“, piše list o zasedanju Skupštine Srbije.

